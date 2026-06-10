Clarivel Soria Machado: la vocación por los niños y el medio ambiente (+Audio)

Clarivel Soria Machado es de esas mujeres infatigables dedicadas en cuerpo y alma a su labor, hace más de dos décadas creó el Proyecto Defensito, una especie de juegos creativos para motivar a los niños en temas relativos a la Defensa Civil, los enseña a protegerse ante cualquier fenómeno natural o de otro tipo, a cuidar sus barrios, a educar a sus familias.

De esa manera, Clarivel llega a las escuelas, los niños juegan, aprenden y así ha sembrado una semilla que ya tiene frutos.

«Me he dedicado durante muchos años a preparar a los niños para enfrentar fenómenos naturales, tecnológicos y sanitarios, los niños interactúan con las personas mayores, hay una conexión importante entre ellos, los padres buscan información con los vecinos, la comunidad, es una cadena importante donde todos participan, un encadenamiento de personas en favor del medio ambiente, recuperación de materias primas, cómo preparar a las comunidades ante cualquier tipo de fenómenos naturales y de otro tipo, los niños crecen, ya los ves por las calles y cuando te saludan ya conocen del Defensito», nos dice con esa sencillez que la caracteriza.

Con su iniciativa, Clarivel ha participado en Congresos internacionales, expone sus experiencias en centros de educación superior, suma a muchas personas, e incluso, su testimonio apareció en un libro dedicado al aniversario 60 de la Defensa Civil en Cuba. Una obra de amor reconocida recientemente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Villa Clara, que la enalteció como personalidad distinguida de nuestra provincia en la preservación del entorno, una nueva motivación para esta mujer que no descansa en su obra de amor y de conciencia hacia las nuevas generaciones, por el futuro.

«Después de más de 25 años en el Programa Defensito con cuadernos, softwares, juegos didácticos, la participación en 7 congresos internacionales, un taller internacional, un Taller en el Instituto Superior del Ministerio del Interior, la Universidad Central, la Universidad de Sancti Spíritus José Martí, la Universidad Agraria de La Habana, después de salir en el libro por el 60 aniversario de la Defensa Civil Nacional, la única mujer procedente del territorio central de las 28 que aparecen en ese texto, entonces, viene el Citma y me hace este reconocimiento público, estoy muy agradecida a esta institución, es un compromiso para seguir adelante», concluye emocionada.