CITMA villaclareño reestructura su labor sin desatender prioridades de la economía y la sociedad (+Audio)

En un escenario muy complejo, y a partir de las decisiones del país ante el cerco del gobierno de Estados Unidos contra nuestra Isla, la comunidad científica villaclareña se somete a una reestructuración de sus labores, sin desatender las prioridades del sector, entre las que destacan el impulso desde la ciencia y el pensamiento innovador, a esferas claves como la producción de alimentos, incluida la producción cañera azucarera, el cambio de la matriz energética, la defensa, y las políticas sociales, entre ellas, salud, educación y atención a vulnerabilidades.

En declaraciones a la prensa, la Doctora María del Carmen Velasco afirmó que el organismo sigue vivo, con el imprescindible aporte de la preparación de los expertos y especialistas a las necesidades de la población y del territorio.

«Nuestro organismo no escapa de las restricciones y hemos hecho el reordenamiento de nuestros centros con prioridades para los servicios de alerta temprana, meteorología, sismología, porque hay mucha actividad sismológica en el Oriente, pero en la región central tenemos una falla, por tanto realizamos un constante monitoreo en nuestras estaciones para enviar informaciones al Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas en Santiago de Cuba, y también efectuamos la alerta temprana de los servicios radiológicos, sobre todo en el caso de salud e industria, que son los sectores que más lo usan», dijo la Doctora Velasco.

Todo ello depende del suministro de energía que sea posible, aunque el sector apuesta por el cambio de la matriz energética en servicios vitales, aclaró la directiva del CITMA en Villa Clara.

Para los investigadores y otros interesados, se ha organizado la atención en los archivos históricos del territorio, aclaró.

«Los servicios que se prestan a la población desde el Archivo Histórico Provincial y el de Remedios están garantizados en la actual coyuntura. En las condiciones actuales, ahí trabajan los martes y jueves de 8 a 12 del día en el servicio de sala. Si se necesita otra información se deja concertada una entrevista. También prevemos consultas telefónicas de gestión documental y de archivo a partir de la conciliación entre varias instituciones, como la biblioteca, el Museo y nuestro Departamento de Gestión Documental y de Archivo», significó.

El trabajo de la Oficina Territorial de Normalización también se reorganiza, sin perder esta labor, muy necesaria para garantizar que lo que se expenda o pueda importarse, tenga los parámetros requeridos.

En ese sentido, la máxima representante del CITMA en la provincia central aclaró que «los servicios de esta oficina en cuanto a calibración y verificación de los instrumentos de masa, volumen y presión funcionan de lunes a jueves de 8 a 12 en la oficina, los trabajadores se han ordenado para ir en disimiles variantes, pero vamos a dar los servicios».

Puntualizó que, a pesar de este reordenamiento, cada centro científico tendrá especialistas en turnos para atender y orientar a quienes necesiten una atención diferenciada.

Más adelante explicó: «Si hay otras necesidades puntuales, se concilian con nuestros centros. Porque siempre habrá personal para atender al público, y está organizado un sistema de seguridad y protección, también los servicios de la Oficina Regulatoria de Seguridad Ambiental están vigentes, y se ofrecen de lunes a jueves en la oficina de la delegación en la calle Candelaria #6, de Santa Clara; igual se tratarán otras estrategias para la recogida de desechos sólidos en los Consejos Populares, con el Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbano».

Por otra parte, se procesarán las solicitudes de licencia, y quienes necesiten hacer la declaración jurada de desechos químicos y peligrosos siempre podrán ir y serán atendidos.

«La vida continúa y los servicios nuestros también. Los servicios básicos están vivos y a disposición de la población y organismos», concluyó María del Carmen Velasco.