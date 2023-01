Ciencia villaclareña, en la avanzada del país (+Audio)

En Villa Clara se comenzó a implementar el Sistema de Gestión de Gobierno basado en ciencia, y precisamente en el mes de agosto, el Primer Secretario del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizó un recorrido por el municipio de Camajuaní, donde chequeó la implementación de esa estrategia, e intercambió con dirigentes políticos y gubernamentales, así como productores, quienes demuestran que es posible apostar por el desarrollo local, si hay deseos de hacer y sentido de pertenencia.

Para la Doctora María del Carmen Velasco, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Villa Clara, fue un año retador, bajo el concepto del mandatario cubano de Resistencia Creativa.

Hemos avanzado en la implementación de las políticas, de documentos legislativos y prioridades en los que el CITMA tiene un carácter rector. Entre los hitos principales figuran el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Recursos Naturales y Medio Ambiente, los cuales se cumplen a más del 97 % en un año difícil, un indicador que consideramos favorable, además de comenzar a aplicar estas líneas básicas como estrategias principales de los 13 municipios, argumentó.

Durante el año se fortalecieron los Consejos Técnicos asesores y se consolidó el Consejo Técnico Asesor Provincial, presidido por el Gobernador Alberto López Díaz, donde líderes gubernamentales, decisores, científicos y expertos de diversas ramas debaten temas puntuales y muy sensibles que afectan a la población, entre ellos, la Producción de Alimentos, Recursos hidráulicos, Construcción, Vivienda y Salud entre otros.

En cuanto a un grupo de indicadores, dijo la Doctora Velasco, vuelve a ser un año favorable, la provincia fue destacada en la esfera de la ciencia y medio ambiente, hemos trabajado en el Sistema de Gobierno basado en ciencia e innovación para implementar las líneas de desarrollo de cada territorio, los análisis de los Consejos asesores tienen impactos, las administraciones rinden sus informes y se toman recomendaciones para avanzar más en la incorporación de la ciencia y el desarrollo tecnológico y convertirlo en innovación para la solución de los problemas, puntualizó.

La provincia fue la primera que rindió su informe al nivel central en marzo y eso permitió ordenar un grupo de ideas y recibir recomendaciones que han sido la pauta a seguir en el 2022, en el empeño de elevar la conexión entre las entidades, los centros, las universidades, con el sector de los servicios y la administración pública.

Están funcionando en el territorio 700 proyectos que tributan a las distintas categorías, se abrieron cuatro programas territoriales (Alimentos, Industria, Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud). De igual manera, en la Feria de Ciencia e Innovación por el aniversario 70 de la Universidad Central, se lanzó el Programa de tecnologías de la información y las comunicaciones, en línea con el pilar de la informatización que prioriza el Estado cubano y el Partido.

Explicó la directiva del CITMA en Villa Clara que el 54 % de estos proyectos son de enfoque innovativo y la provincia dedica 205 millones de pesos a la ciencia en favor de la producción y los servicios de la provincia.

De igual manera, se ha venido realizando un trabajo con los jóvenes talentos, de manera integrada entre las entidades de ciencia y las universidades, el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Ernesto Che Guevara” y los politécnicos, en el propósito de orientarlos para que estos muchachos puedan encontrar su futuro, y convertirse en profesionales.

La provincia obtuvo siete Premios Academia de Ciencias el pasado año, cinco otorgados a jóvenes y estudiantes, y están aprobados 97 Premios provinciales del año que concluye (88 premios al resultado cientifico y 9 premios de innovación provincial).

Por otra parte, se consolida el Premio a la Innovación, se fortalece el sistema de entidades de ciencia, que ya suman 14, entre ellas la Empresa Interfaz de la Univerrsidad Central (SICTE SA), la cual se consolida como vía para conectar el conocimiento con la economía y la sociedad, y que hoy tiene más de 100 proyectos de distinto tipo.

También se aprobaron nuevas entidades de ciencia, una en el sector del Turismo, otra en el Hospital Provincial “Arnaldo Milián Castro, y agregó que está en fase de propuesta y aprobación el Parque científico-tecnológico industrial del territorio, “todo ello indica que estamos contribuyendo más que en períodos anteriores a fortalecer esa interacción entre el conocimiento y la solución de los problemas, aseveró la delegada del CITMA aquí.

En los últimos doce meses se identificaron 113 resultados, 72 de innovación y 41 de validación, más de 90 % de esos resultados en aplicación.

No obstante, consideró la Doctora Velasco que no todo está resuelto, pues aunque el peso de esas investigaciones está en la producción de alimentos, hay otros problemas, relacionados con infraestructura, por ejemplo, recursos hidráulicos, transporte, comunicaciones, abasto de agua, manejo de desechos sólidos, aspectos en los que todavia la provincia no avanza, y en esas entidades y sus administraciones hay que elevar la cutura de la innovación, expresó.

Explicó que una de las 8 líneas de la estrategia provincial está vinculada con los recursos naturales y el medio ambiente, y en ese sentido cumplimos: «avanzan favorablemente los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos, y el de sismos; también se aprobó el estudio de peligro de epidemias, hemos avanzado en la Tarea Vida, en la zona costera con alto interés para el desarrollo turístico, logramos la autoridad de manejo con las Corporaciones Gaviota, Almest y el Ministerio del Turismo, es una manera de enfocar sostenibilidad en la cayeria norte y su explotación con más de 13 mil habitaciones», enfatizó.

Entre otros datos de interés, se han consolidado resultados en el manejo de productos químicos y en el estudio de la Ley de Recursos Naturales y Medio Ambiente, aprobada por la Asamblea Nacional, un cuerpo legal que define al CITMA como rector de las políticas.

Hoy Villa Clara cuenta con más de 7 proyectos internacionales que han beneficiado el manejo recursos, del suelo, el enfrentamiento al cambio climático y sigue como un problema sin resolver la contaminación, el manejo de desechos sólidos, la existencia de gases contaminantes, “hoy estamos discutiendo con la dirección de Recursos Hidráulicos para definir sus líneas de mejora en el 2023 y esperamos una respuesta favorable en ese sentido, argumentó.

Entretanto el Movimiento del Forum, la Asociación de Innovadores y Racionalizadores, las Brigadas Técnicas Juveniles, se consolidan como fuerza movilizadora masiva que acompaña a las entidades científicas y organismos y empresas en este proceso de innovación.

Este año se celebró el trigésimo aniversario del Polo Científico Productivo de Villa Clara, creado por el Comandante Fidel Castro con esa visión de la necesidad de la ciencia para el desarrollo, y en ese sentido, ese órgano asesor se ha insertado en las problemáticas fundamentales de la provincia y sus soluciones.

Es justo destacar la participación de los investigadores villaclareños en el enfrentamiento a la COVID-19, ellos han aportado con protocolos clínicos, modelos económicos, matemáticos, además de un trabajo interactivo entre la ciencia, la Universidad Central, las unidades hospitalarias, entidades de la salud y el Hospital Militar "Comandante Manuel Pito Fajardo", protagonista principal en el tratamiento a enfermos, puntualizó la directiva.

Más adelante se refirió a otros estudios que destacan en el período como los relacionados con la inteligencia artificial, modelación, estudios de imágenes, el completamiento de tecnologías y protocolos para la atención a pacientes de la COVID-19. .

Las Ciencias Sociales y Humanísticas trabajaron en diagnósticos en los barrios en condiciones de vulnerabilidad y en la implemantación del nuevo modelo económico, se presentó a la Ronera Central como propuesta para el Premio de Empresa Innovadora de la República de Cuba, continuaron los servicios de Consultoría y Propiedad Industrial, se avanzó en el trabajo de la Comisión Provincial de Memoria Histórica, en la gestión de documentos y archivos y la conservación de fondo patrimoniales e informatización de todos los procesos de empresas y entidades.

Finalmente, la Doctora María del Carmen Velasco concluyó: «es un año importante en que la ciencia ha demostrado su potencialidad para acompañar a la dirección de la provincia en el desarrollo que aspiramos y el incremento del bienestar de la población. Y ese resulta nuestro mayor compromiso para el 2023».