En un escenario donde la carencia de combustible y la asfixia financiera imponen límites severos, Villa Clara exhibe una alternativa que no depende de divisas ni de importaciones: el conocimiento articulado. El Polo Científico Productivo (PCP) de la provincia, coordinado por la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), se consolida como el eje que traduce la política nacional de innovación en respuestas concretas para la mesa, la industria y la salud del territorio.

La doctora en Ciencias María del Carmen Velasco Gómez, delegada del CITMA en Villa Clara, ha sido enfática en que la ciencia no puede ser un compartimento aislado. “Si estos factores no están coherentemente unidos en la empresa, en la unidad presupuestada o en otro establecimiento, lo que se está haciendo en la provincia no tiene sólidos pies”, ha advertido al referirse a la necesaria fusión entre académicos, investigadores, productores y directivos. Bajo esa premisa, el PCP agrupa a instituciones como el INIVIT, el Instituto de Investigaciones del Café (II-Café), la Geominera del Centro y la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, entre otras.

Resultados que llegan a la producción y a la mesa

Lejos de quedarse en el papel, el Polo muestra impactos medibles. Investigadores villaclareños han registrado, a través del INIVIT, un nuevo bioproducto con impacto sobre la salud de los cultivos. De igual modo, en conjunto con la Geominera del Centro, se comercializan suplementos minerales para el ganado que mejoran la reproducción y la producción de leche y carne. Se produce semilla de papa en cuatro municipios de la provincia con el objetivo de lograr una generación autóctona y reducir la dependencia de las importaciones, y se trabaja en la introducción de nuevas variedades de café para su cultivo en el llano, en territorios como Remedios y Placetas.

El doctor en Ciencias Raciel Lima Orozco, vicerrector de la UCLV y coordinador del Grupo de Alimentos del Polo Científico Productivo, ha explicado que estas iniciativas buscan recuperar el programa de producción de alimentos y disminuir los precios, un reclamo de la población. “El panorama es difícil para lograr la innovación, hay resultados, pero las condiciones actuales no permiten su aplicación”, reconoció, aunque insistió en que, aun en las condiciones más duras, los hombres y mujeres de la ciencia aplican toda su sabiduría para impulsar la producción de alimentos.

Los desafíos que la ciencia no oculta

El propio Polo reconoce sus brechas. La carencia de recursos, insumos, combustible y la garantía de la energía eléctrica son limitantes reales para aplicar los resultados de la innovación. A ello se suma la necesidad de lograr una mayor integración entre todos los sectores y actores económicos, y de gestionar la ciencia con una visión de oportunidad de negocios, estableciendo un vínculo imprescindible entre la investigación, la producción y la comercialización.

La doctora Velasco Gómez, quien recientemente recibió el Premio Nacional de Medio Ambiente 2026 por su trayectoria al frente del CITMA en Villa Clara durante más de 25 años, ha subrayado la necesidad de rescatar los lazos de los investigadores con la producción fabril, donde existe un enorme potencial.

Una trinchera de ideas

El cerco petrolero y el bloqueo son reales y golpean la economía. Pero en Villa Clara, el Polo Científico Productivo demuestra que la innovación es también una forma de resistencia. Con la vista puesta en la sustitución de importaciones y en líneas exportables, sus grupos de trabajo abarcan desde la agroindustria azucarera y la salud hasta la informatización y las ciencias sociales. En un país que apuesta por el conocimiento como palanca de desarrollo, la experiencia villaclareña confirma que, incluso en las condiciones más adversas, la ciencia hecha desde el centro de la isla puede sostener lo esencial: la comida, la energía y la esperanza de un futuro soberano.