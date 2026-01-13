Celebran Día de la Ciencia en Villa Clara, provincia destacada por la efemérides 

CMHW
Celebran Día de la Ciencia cubana en Villa Clara, provincia destacada por la efemérides 
Fotos de la autora

Dalia Reyes Perera

Martes, 13 Enero 2026 15:27

El acto por el Día de la Ciencia se realizó en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara, y fue presidido por Susely Morfa González,  miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en este territorio, y Milaxy Yanet Sánchez Armas , gobernadora de la provincia, así como la Doctora María del Carmen Velasco, delegada aquí del Ministerio de Ciencia,  Tecnología y Medio Ambiente.

En nombre del pueblo, el Partido y Gobierno de Villa Clara felicitaron a la comunidad científica, agasajo al que se sumaron organizaciones, entidades y organismos. 

La ocasión fue propicia para reconocer entidades, actores económicos, personalidades y los mejores trabajos por Comisiones de los Premios Provinciales Academia de Ciencias de Cuba y de Innovación Tecnológica, con impactos favorables para el desarrollo económico y social de la provincia. Así también, se homenajeó a los municipios que han aportado al avance de la Ciencia, la tecnología y la innovación.

Asimismo, se entregó el Premio de la calidad a la Ronera Central Agustín Rodríguez Mena y se reconoció a Personalidades Distinguidas de la provincia. 

Igualmente, se otorgó la Distinción Juan Tomás Roig a investigadores prominentes, condecoración que otorga el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte.

En las palabras centrales, la Doctora Velasco ratificó la solidaridad con el hermano pueblo venezolano y enumeró un grupo de resultados de Villa Clara, que celebra la fecha bajo la premisa "La Ciencia en Villa Clara se llama Fidel".