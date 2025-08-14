Avanza vacunación a infantes en Villa Clara

Así declaró la licenciada Yusimí Pedraza Sánchez,especialista en Higiene y Epidemiología al frente del programa de inmunización a esta instancia.

Aun prosigue la administración del inmunógeno cubano al universo de los pequeñines en las 37 áreas de salud del territorio.

Fui testigo en el policlínico "Santa Clara" de la afluencia de las madres y padres con sus niños al vacunatorio de la unidad.

La doctora Danaysi Ponce Chong, directora del policlínico, afirmó que transcurre bien el proceso, con esta y otras vacunas dirigidas a la protección de la infancia.

Mientras que la progenitora de un niño, nombrada Meylin Fernández comentó: «a pesar de las dificultades con recursos del país, la vacunación a los niños no falla».

Fue entonces cuando una nonagenaria recordó: «que lástima que perdí un hijo en 1958 por la poliomielitis. No había casi atención médica para pobres, y mucho menos vacunas».

‌«Ahora es bueno lo que hacen», afirmó la anciana, y agregó: «obra de Fidel Castro, por eso digo que preservarla es el mejor homenaje a quien este 13 de agosto cumpliría 99 años».