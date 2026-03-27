Asigna Fondo Mundial 16 millones de dólares para enfrentar VIH en Cuba en próximos tres años

Yoire Ferrer Savigne, vicepresidente del MCP en Cuba, ofreció detalles de la comunicación oficial fechada el pasado 13 de marzo en Ginebra a la firma de Mark Eldon-Edington, director de la División de Gestión de Subvenciones del FM, donde se explica que este es el penúltimo financiamiento que el país recibirá con ese propósito.

Después de los próximos tres años Cuba debe recibir una última asignación del FM por igual periodo, para completar una transición al financiamiento nacional a partir del año 2032.

“A partir de 2033 el Fondo ya no otorgará más dinero a Cuba y el país debe asumir por otras vías la sostenibilidad del programa de respuesta al VIH”, enfatizó Déborah Rivas Saavedra, la presidenta del MCP para el financiamiento del Fondo Mundial, iniciativa de la cual Cuba se ha beneficiado desde el año 2003.

Un aspecto importante es que alrededor de un 20% de ese presupuesto que proporciona el FM está asociado a compromisos específicos de cofinanciamiento que debe cumplir Cuba para asumir una parte cada vez mayor de los principales costos del programa de respuesta nacional con recursos propios.

“Estos compromisos deben ser ambiciosos, pero realistas, estar enfocados estratégicamente y respaldar los esfuerzos del país por reforzar la sostenibilidad financiera y completar una transición efectiva hacia el cese del financiamiento externo”, apunta la misiva del FM.

En la reunión del MCP, integrada por diversos organismos, instituciones y representantes de la sociedad civil involucrados en el enfrentamiento al VIH, se explicó que para concretar la citada subvención a partir de enero de 2027 habrá que trabajar con intensidad durante los próximos dos meses en el denominado “diálogo país”, para poder presentar en junio la solicitud oficial con los destinos previstos para el financiamiento aprobado.

Fernando Hiraldo del Castillo, representante residente de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba, organismo que hoy fue ratificado por elección en el MCP como receptor principal de esta subvención, agradeció la confianza en la gestión de esa entidad, se comprometió a colaborar en esa transición hacia la sostenibilidad nacional de la respuesta al VIH y al uso más eficiente de los recursos.

Entre los problemas pendientes de resolver desde hace años para poder avanzar en la movilización de otros fondos y ayudas internacionales en función del programa de VIH, se reiteró por Gustavo Valdés Pi, coordinador nacional de la Red HSH, la urgencia de lograr la personería jurídica de las redes de activismo de la sociedad civil, un asunto al cual el Ministerio de Justicia no ha dado una respuesta efectiva.

Ferrer Savigne apuntó además que el pasado año hubo una reducción del 37% en el diagnóstico de VIH en el país, “pero siguen llegando personas en estado crítico a los hospitales, lo que denota un debilitamiento en la labor preventiva”.

La viceministra Rivas Saavedra denunció el impacto negativo del recrudecimiento actual del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba en todas las acciones de información, comunicación y atención de poblaciones clave para la prevención del VIH y otras ITS, y exhortó a pensarlo todo diferente para poder llegarles a las personas que puedan estar portando el virus sin saberlo, que según estimados estadísticos pudieran rondar los 8 mil casos.

“Para eso son estos recursos, hay que identificar a esas personas y atenderlas, incorporar nuevos mecanismos de comunicación y atención. Ese es el tema inmediato”, expresó la presidenta del MCP.