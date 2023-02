Actualización a la población sobre el evento de Influenza aviar en el jardín zoológico de La Habana.

A partir de un total de seis diagnósticos realizados por Laboratorios debidamente acreditados, se identificó el subtipo de virus que circuló en el brote ocurrido en el Jardín Zoológico de 26 en el Municipio de Plaza de la Revolución, que se corresponde con el H5N1.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en un resumen de la evaluación del riesgo emitido en diciembre del 2022, reseña que a pesar de la gran cantidad de brotes en aves de corral y la probable exposición humana al virus en la interfaz humano-animal-ambiente; desde el 2020 solo se han informado en el mundo siete detecciones del virus A (H5N1) en personas expuestas directamente a aves de corral infectadas, lo que hasta la fecha no está en consonancia con el brote detectado en el Jardín Zoológico de La Habana, que se corresponde con aves de la fauna silvestre. En general, los casos en humanos han sido puntuales y cuando han ocurrido, no se han diseminado fácilmente entre humanos; por lo que la OMS reconoce que el riesgo de infección sigue siendo bajo y no se ha informado transmisión sostenida de persona a persona.

En Cuba, el Sistema Nacional de Salud tiene implementada una vigilancia de las infecciones respiratorias agudas que no ha detectado desviaciones en el comportamiento de su incidencia, ni la circulación de nuevos virus respiratorios. El personal que se encuentra trabajando en el evento del zoológico se mantiene bajo vigilancia clínica-epidemiológica, cumpliendo con las normas de bioseguridad y hasta la fecha presentan un buen estado de salud.

Otras organizaciones como la FAO señalan que los productos avícolas perfectamente cocidos no representan riesgos de transmisión a humanos. No obstante, las autoridades sanitarias y las normativas de inocuidad de los alimentos recomiendan que no debe consumirse carne de aves enfermas o sus productos.

El Centro Nacional de Sanidad Animal (CENASA) y autoridades del MINSAP recomiendan como medidas de precaución, las siguientes:

1.- Si encuentra un ave muerta o enferma, notifíquelo al servicio de sanidad animal más cercano directamente o mediante los números telefónicos que aparecen en la tabla.

2.- Evitar el contacto directo sin protección con aves que parecen estar enfermas o muertas.

3.- No tocar superficies que pudieran estar contaminadas con excreciones o secreciones de aves silvestres, de corral o traspatio.

4.- Evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos después de tener contacto con aves o superficies que puedan estar contaminadas.

5.- Lavarse las manos con frecuencia o usar un desinfectante a base de alcohol y cloro, cuando no haya agua y jabón disponibles.