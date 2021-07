Temporada ciclónica en Cuba, pronósticos y COVID-19

Desde el 1ro. de junio comenzó la temporada ciclónica en el Atlántico de 2021, con el pronóstico de varios huracanes con afectaciones para toda la región y una probabilidad del 85 por ciento para Cuba de ser impactado por este tipo de fenómeno meteorológico.



Según explicó el director general del Instituto de Meteorología cubano, Celso Pazos, este año se caracteriza por condiciones oceánicas y atmosféricas favorables para el desarrollo de ciclones, por lo que durante la temporada que se extiende hasta el 30 de noviembre podrían formarse unas 16 tormentas tropicales y de ellas, ocho podrían convertirse en huracanes.



Durante el ejercicio Meteoro 2021, efectuado en mayo último, el general de división (r) Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, aseguró que en Cuba nadie se va a quedar desamparado y no habrá hacinamiento.



Hay que conservar la distancia; el país está puntualizando todas las medidas para que no haya ninguna actividad que no se quede protegida y, sobre todo, donde se deba concentrar la población, explicó entonces el titular de la Defensa Civil.



Ante el posible impacto de Elsa, convertido desde este viernes en el primer huracán de la temporada, el país refuerza la vigilancia en un contexto caracterizado por la COVID-19 y recuerda una serie de medidas que debe tomar la población.



Se destacan entre ellas preparar suministros de comida, agua y medicamentos, proteger techos, tanques, ventanas y vehículos, y alistar suficientes mascarillas para tres o cuatro días.



También se debe preparar suficiente solución clorada para desinfectar superficies y mantener la higiene de las manos, así como tener listo un kit básico para posible evacuación.



En el caso de evacuar a algún familiar, vecino o amigo, se debe asegurar de que no tenga ningún síntoma asociado a la COVID-19; de ser así, pídale que acuda rápido al médico antes de que comience la tormenta, recomiendan las autoridades.



Mantener el distanciamiento físico dentro del hogar o en el sitio donde sea acogido; limpiar las superficies con solución clorada; usar el nasobuco (mascarilla); mantener cargados celulares, radios y otros equipos para estar informados sobre el fenómeno durante la falta de fluido eléctrico; y quedarse en casa, son otras medidas que deberán tenerse en cuenta durante el paso de Elsa.