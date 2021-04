Premio para Radio Caibarién de Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información

El Proyecto: CMHS Radio Caibarién. La Voz de la Villa Blanca/Instituto Cubano de Radio y Televisión, nominado en la Categoría 16- AL C9, Medios de Comunicación, luego de un proceso de votación para optar por los Premios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 2021 (WSIS, por sus siglas en inglés), ha sido seleccionado entre los cinco Campeones de esa categoría de línea de acción, así lo dio a conocer el sitio web del evento wsis.org/prizes organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Este proyecto tiene como objetivo general: informar, difundir la cultura material e inmaterial, la historia y los valores humanos del municipio de Caibarién, Cuba y el Mundo. Entre los resultados alcanzados, el más valioso es la condición de Champion Project de The World Summit on the Information Society 2020, los OX Awards para webs hispanoamericanas, varios premios del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), premios a periodismo hipermedia otorgado por el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), entre otros. En 2019, el proyecto recibió 110529 visitas a la página, de 43938 usuarios.



Los Premios de la CMSI 2021 son el reconocimiento internacional excepcional de las partes interesadas de la CMSI como Ganadoras y Campeonas por la excelencia de su contribución a la puesta en práctica de los resultados de la CMSI, en especial las Líneas de Acción de la CMSI que propician el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



El concurso de Premios de la CMSI se organizó en respuesta a las solicitudes de las partes interesadas de la CMSI para que se cree un mecanismo eficaz a fin de evaluar proyectos y actividades que aprovechan el poder de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para avanzar hacia el desarrollo sostenible.



Los Ganadores y Campeones serán galardonados en el Foro de la CMSI 2021. Los proyectos ganadores se expondrán en la publicación del Inventario de éxitos de la CMSI 2021, y en el Informe de Inventario de la CMSI 2021 se recopilarán las descripciones de todos los proyectos y actividades que se hayan presentado.