Investigaciones preliminares: No se han encontrado evidencias que confirmen caída de meteorito en Cuba

En tanto no se obtengan evidencias materiales tangibles de un “objeto natural de origen cósmico” caído a tierra en la zona, no es posible afirmar de manera categórica, que sea un meteorito, pudiendo tratarse en cambio de un objeto mucho menor que por “sublimación progresiva” se desintegró completamente en la alta atmósfera (en cuyo caso hablamos de un meteoro y no de un meteorito como tal).